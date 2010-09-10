Натяжные потолки в Питере, посоветуйте варианты
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Натяжные потолки в Питере, посоветуйте варианты
Порекомендуйте варианты по натяжным потолкам в Питере. Плданируем там отделку недвижимости, потолки одно из основных, что мы планируем брать. Отсюда и вопрос, а стоит ли? И насколько они практичные, и как долго прослужат натяжные потолки?
Re: Натяжные потолки в Питере, посоветуйте варианты
Да, тут можно посмотреть конкретно полотна. Чаще всего они есть в офисах у компаний или у замерщиков, и там после этого необходимо будет уже принимать решение. потому что дело такое, что по фотографиям вы не поймете чем отличаются те же белые глянцевые потолки. У Ленинградских окон и потолков стоимость уже с монтажом можно посчитать на сайте.
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