Натяжные потолки в Питере, посоветуйте варианты

Линки на интересные ресурсы, страницы.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Натяжные потолки в Питере, посоветуйте варианты

Сообщение Oliver » Вчера, 12:13

Порекомендуйте варианты по натяжным потолкам в Питере. Плданируем там отделку недвижимости, потолки одно из основных, что мы планируем брать. Отсюда и вопрос, а стоит ли? И насколько они практичные, и как долго прослужат натяжные потолки?
Вернуться к началу
Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Натяжные потолки в Питере, посоветуйте варианты

Сообщение Hiper » Вчера, 18:59

Да, тут можно посмотреть конкретно полотна. Чаще всего они есть в офисах у компаний или у замерщиков, и там после этого необходимо будет уже принимать решение. потому что дело такое, что по фотографиям вы не поймете чем отличаются те же белые глянцевые потолки. У Ленинградских окон и потолков стоимость уже с монтажом можно посчитать на сайте.
Вернуться к началу
Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Натяжные потолки в Питере, посоветуйте варианты

Сообщение Oliver » Вчера, 21:37

Ну вот дизайн можно было посмотреть, т.к. там можно будет же и многоуровневые потолки в том числе взять. Вот как раз они по большей части меня больше и интересуют: т.е. насколько они быстрее монтируются? Были ли с ними какие-то проблемы? Та же подсветка там диодами будет производиться или светильниками?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Ссылки»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость