Натяжные потолки в Питере, посоветуйте варианты
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Натяжные потолки в Питере, посоветуйте варианты
Порекомендуйте варианты по натяжным потолкам в Питере. Плданируем там отделку недвижимости, потолки одно из основных, что мы планируем брать. Отсюда и вопрос, а стоит ли? И насколько они практичные, и как долго прослужат натяжные потолки?
Re: Натяжные потолки в Питере, посоветуйте варианты
Да, тут можно посмотреть конкретно полотна. Чаще всего они есть в офисах у компаний или у замерщиков, и там после этого необходимо будет уже принимать решение. потому что дело такое, что по фотографиям вы не поймете чем отличаются те же белые глянцевые потолки. У Ленинградских окон и потолков стоимость уже с монтажом можно посчитать на сайте.
Re: Натяжные потолки в Питере, посоветуйте варианты
Ну вот дизайн можно было посмотреть, т.к. там можно будет же и многоуровневые потолки в том числе взять. Вот как раз они по большей части меня больше и интересуют: т.е. насколько они быстрее монтируются? Были ли с ними какие-то проблемы? Та же подсветка там диодами будет производиться или светильниками?
Re: Натяжные потолки в Питере, посоветуйте варианты
Подсветку, какую выберете, нужна диодная подсветка, сделают диодную. Там у них есть какой-то выбор по светильникам, но если хотите что-то свое, то Ленинградские окна и потолки https://okna-leningrad.ru/potolki/ вам без проблем все установят. То есть у них такая возможность тоже есть. И делают они все быстро, сроки монтажа на сайте реальные
Re: Натяжные потолки в Питере, посоветуйте варианты
А что с гарантиями там? Какую гарантию они дают на работы? Какую они дают на сам потолок? И есть ли там какие-то проблемы, связанные c теми же светильниками и т.п., то есть как там будет отличаться гарантия на разные позиции? Если у вас там не чисто люстра, конечно. А то мало ли.
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