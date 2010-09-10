Сообщение Hiper » Вчера, 18:59

Да, тут можно посмотреть конкретно полотна. Чаще всего они есть в офисах у компаний или у замерщиков, и там после этого необходимо будет уже принимать решение. потому что дело такое, что по фотографиям вы не поймете чем отличаются те же белые глянцевые потолки. У Ленинградских окон и потолков стоимость уже с монтажом можно посчитать на сайте.