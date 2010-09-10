Сообщение zevc » Сегодня, 17:45

Есть образование медицинского колледжа и желание найти работу удалено, то есть пройти курсы и пойти в айти. Хотелось бы по медицинской сфере, мне в целом медицина нравится, не нравятся зарплаты. Как думаете, эти два варианта вообще сочетаемы между собой?