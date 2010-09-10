Вакансии
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Вакансии
Есть образование медицинского колледжа и желание найти работу удалено, то есть пройти курсы и пойти в айти. Хотелось бы по медицинской сфере, мне в целом медицина нравится, не нравятся зарплаты. Как думаете, эти два варианта вообще сочетаемы между собой?
Re: Вакансии
Вполне, здесь https://it-vacancies.ru/companies/23062/ посмотрите вакансии от предприятия из фармацевтической отрасли, как раз нужны такие, как вы. Профильное образование будет огромным плюсом, потому что сфера все же серьезная и нужно иметь преставление, о чем идет речь. Другое дело, на какую профессию вы собрались переучиваться. Лучше посмотреть по требованиям, чтобы точно взяли.
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