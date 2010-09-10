Вакансии
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Вакансии
Когда-то давно хотела пойти в науку, придумать лекарство от всех болезней, но на последнем курсе медучилища родила дочь и пошла медсестрой, чтобы деньги для семьи зарабатывать. Дочь выросла, мечта осталась. Понимаю, что время упущено, но вдруг?
Re: Вакансии
Не буду вас обнадеживать, потому что для разработки лекарств вашего образования явно мало. Но! У нас есть компания Р-Фарм https://www.pharmindex.ru/proizvoditeli/r_farm.html , которая занимается выпуском лекарств, созданием новых, проводит всякие испытания. В принципе, у них постоянно идет набор персонала на разные должности. Почему бы вам к ним не пойти работать? Хотя бы рядом со всем этим будете.
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