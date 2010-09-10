Вакансии

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1727
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Вакансии

Сообщение zevc » Сегодня, 18:32

Когда-то давно хотела пойти в науку, придумать лекарство от всех болезней, но на последнем курсе медучилища родила дочь и пошла медсестрой, чтобы деньги для семьи зарабатывать. Дочь выросла, мечта осталась. Понимаю, что время упущено, но вдруг?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1725
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Вакансии

Сообщение klonik » Сегодня, 18:42

Не буду вас обнадеживать, потому что для разработки лекарств вашего образования явно мало. Но! У нас есть компания Р-Фарм https://www.pharmindex.ru/proizvoditeli/r_farm.html , которая занимается выпуском лекарств, созданием новых, проводит всякие испытания. В принципе, у них постоянно идет набор персонала на разные должности. Почему бы вам к ним не пойти работать? Хотя бы рядом со всем этим будете.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость