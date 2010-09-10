Сообщение zevc » Сегодня, 18:32

Когда-то давно хотела пойти в науку, придумать лекарство от всех болезней, но на последнем курсе медучилища родила дочь и пошла медсестрой, чтобы деньги для семьи зарабатывать. Дочь выросла, мечта осталась. Понимаю, что время упущено, но вдруг?