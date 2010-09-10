Мебель
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Мебель
Здравствуйте, я не знаю какой письменный стол купить ребенку? Что можете мне посоветовать? Может есть какая-то конкретная модель, на которую лучше всего стоит обратить внимание? В общем прошу что-нибудь мне посоветовать.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя