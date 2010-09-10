Мебель

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1727
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Мебель

Сообщение klonik » 45 минут назад

Здравствуйте, я не знаю какой письменный стол купить ребенку? Что можете мне посоветовать? Может есть какая-то конкретная модель, на которую лучше всего стоит обратить внимание? В общем прошу что-нибудь мне посоветовать.
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