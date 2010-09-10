Мебель
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Мебель
Здравствуйте, я не знаю какой письменный стол купить ребенку? Что можете мне посоветовать? Может есть какая-то конкретная модель, на которую лучше всего стоит обратить внимание? В общем прошу что-нибудь мне посоветовать.
Re: Мебель
Добрый день, я бы вам рекомендовала сразу купить стол для школьника компьютерный. Потому что если сейчас ваш ребенок не сидит в компьютере, то в скором времени он все равно это будет делать. Даже элементарно нужно будет делать какие-то рефераты, задания выполнять и сейчас без компьютера сложно. Обычно ведь компьютерные столы побольше, чем обычные письменные. Поэтому ребенку гораздо удобнее будет заниматься, места будет гораздо больше. Мне кажется, что купить сейчас хорошего качества письменный стол для ребенка вообще не проблема. Их очень большой выбор, при чем от разных производителей. А если не удается найти, то всегда можно обратиться в компании, которые делают на заказ. Но все-таки купить в магазине стол письменный будет дешевле и удобнее.
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