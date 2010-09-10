Сообщение klonik » Вчера, 12:41

Здравствуйте, я не знаю какой письменный стол купить ребенку? Что можете мне посоветовать? Может есть какая-то конкретная модель, на которую лучше всего стоит обратить внимание? В общем прошу что-нибудь мне посоветовать.