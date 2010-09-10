Химчистка мебели

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1727
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Химчистка мебели

Сообщение klonik » 34 минуты назад

Девчонки привет! У меня на кухне стоит кухонный уголок. Он, конечно очень старенький, но так-то выглядит еще ничего. Но на нем есть небольшие пятна, подскажите как можно их вывести? Может химчистку вызывать, если знаете хорошую в Москве, то подскажите.
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