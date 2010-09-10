Сообщение klonik » Вчера, 12:53

Девчонки привет! У меня на кухне стоит кухонный уголок. Он, конечно очень старенький, но так-то выглядит еще ничего. Но на нем есть небольшие пятна, подскажите как можно их вывести? Может химчистку вызывать, если знаете хорошую в Москве, то подскажите.