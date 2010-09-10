Химчистка мебели
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Химчистка мебели
Девчонки привет! У меня на кухне стоит кухонный уголок. Он, конечно очень старенький, но так-то выглядит еще ничего. Но на нем есть небольшие пятна, подскажите как можно их вывести? Может химчистку вызывать, если знаете хорошую в Москве, то подскажите.
Re: Химчистка мебели
Привет, я обращалась в химчистку https://puro-clean.ru/ . Мне понравилось, поэтому я могу ее и вам посоветовать. С пятнами на моем диване справились на ура. Если честно, то я вообще даже не думала, что они смогут почистить мой диван до такой степени. Что он стал выглядеть как новый. Но на самом деле это не удивительно, ведь они используют хорошее оборудование и профессиональные средства. У меня были следы от ягод, ребенок ел и нечаянно уронил. А муж у меня сел и пятно въелось очень сильно. Я сначала своими силами старалась вывести, но пятно стало еще больше. Поэтому обратилась к профессионалам и не пожалела. Диван по внешнему виду стал таким же как его только привезли после покупки. Лучше не экспериментируйте, а обратитесь в специализированную компания. Которая на профессиональном уровне сможет вывести все ваши пятна на мебели.
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