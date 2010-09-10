Торт на заказ
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Торт на заказ
Из чего кондитеры делают фигурки на праздничные торты? У сына др намечается, пять лет. Хочу торт, чтобы по верху были фигурки собак из щенячьего патруля, очень уж он любит этот мультик. И хотелось бы, чтобы фигурки были съедобные. Это возможно, как думаете?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя