Сообщение klonik » Сегодня, 15:51

Из чего кондитеры делают фигурки на праздничные торты? У сына др намечается, пять лет. Хочу торт, чтобы по верху были фигурки собак из щенячьего патруля, очень уж он любит этот мультик. И хотелось бы, чтобы фигурки были съедобные. Это возможно, как думаете?