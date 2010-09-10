Торт на заказ

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1729
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Торт на заказ

Сообщение klonik » Сегодня, 15:51

Из чего кондитеры делают фигурки на праздничные торты? У сына др намечается, пять лет. Хочу торт, чтобы по верху были фигурки собак из щенячьего патруля, очень уж он любит этот мультик. И хотелось бы, чтобы фигурки были съедобные. Это возможно, как думаете?
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