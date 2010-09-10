Торт на заказ

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1729
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Торт на заказ

Сообщение klonik » Вчера, 15:51

Из чего кондитеры делают фигурки на праздничные торты? У сына др намечается, пять лет. Хочу торт, чтобы по верху были фигурки собак из щенячьего патруля, очень уж он любит этот мультик. И хотелось бы, чтобы фигурки были съедобные. Это возможно, как думаете?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1731
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Торт на заказ

Сообщение zevc » Вчера, 20:08

Возможно конечно, разные мастера используют разные материалы для фигурок, от них будет зависеть на торт для мальчика цена. Мастика, как по мне, самый доступный вариант по цене. Но самый невкусный, кто бы что не говорил. Есть кондитеры, которые работают с шоколадной печатью. Фигурки будут плоские, но вкусные, даже очень. Еще можно просто игрушками украсить. Есть нельзя, зато будет дополнительный подарок.
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