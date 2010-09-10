Торговая мебель
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Торговая мебель
Пробовал кто торговые витрины собрать своими руками, насколько это сложно? У меня нестандартная идея, то, что продается, не подходит для нашего магазина по ряду причин. Раздумываю между обращением в мастерскую и попыткой сделать своими силами…
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