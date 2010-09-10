Торговая мебель
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Торговая мебель
Пробовал кто торговые витрины собрать своими руками, насколько это сложно? У меня нестандартная идея, то, что продается, не подходит для нашего магазина по ряду причин. Раздумываю между обращением в мастерскую и попыткой сделать своими силами…
Re: Торговая мебель
Попробовать можно, но при условии, что у вас есть инструмент для работы и вы умеете с ним обращаться. При помощи одного шуруповерта и линейки ничего стоящего не создать, это я вам прямо говорю. Куда эффективней тут https://best-to.ru/torgovaya-mebel-na-zakaz-moskva/ помощи попросить. Расскажете свою идею, вам под нее дизайн-проект составят. И если он вас устроит, сделают там же такую витрину, которую вы согласовали.
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