Торговая мебель

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1729
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Торговая мебель

Сообщение klonik » Вчера, 15:56

Пробовал кто торговые витрины собрать своими руками, насколько это сложно? У меня нестандартная идея, то, что продается, не подходит для нашего магазина по ряду причин. Раздумываю между обращением в мастерскую и попыткой сделать своими силами…
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1731
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Торговая мебель

Сообщение zevc » Вчера, 19:59

Попробовать можно, но при условии, что у вас есть инструмент для работы и вы умеете с ним обращаться. При помощи одного шуруповерта и линейки ничего стоящего не создать, это я вам прямо говорю. Куда эффективней тут https://best-to.ru/torgovaya-mebel-na-zakaz-moskva/ помощи попросить. Расскажете свою идею, вам под нее дизайн-проект составят. И если он вас устроит, сделают там же такую витрину, которую вы согласовали.
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