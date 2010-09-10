Покупка дивана
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Покупка дивана
Добрый день. Скоро я перееду жить в свою квартиру, наконец-то у меня будет свое собственное жилье. Это хоть и студия, но все же. Сама комната достаточно большая, нам с двумя кошками места вполне хватит. Так вот, вместо кровати хочу купить угловой спальный диван. Подскажите, откуда мне его лучше купить?
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