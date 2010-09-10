Сообщение zevc » Сегодня, 14:01

Добрый день. Скоро я перееду жить в свою квартиру, наконец-то у меня будет свое собственное жилье. Это хоть и студия, но все же. Сама комната достаточно большая, нам с двумя кошками места вполне хватит. Так вот, вместо кровати хочу купить угловой спальный диван. Подскажите, откуда мне его лучше купить?