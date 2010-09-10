Покупка дивана

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1734
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка дивана

Сообщение zevc » Вчера, 14:01

Добрый день. Скоро я перееду жить в свою квартиру, наконец-то у меня будет свое собственное жилье. Это хоть и студия, но все же. Сама комната достаточно большая, нам с двумя кошками места вполне хватит. Так вот, вместо кровати хочу купить угловой спальный диван. Подскажите, откуда мне его лучше купить?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1732
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка дивана

Сообщение klonik » Вчера, 21:46

Здравствуйте. Мы для своего сына тоже купили квартиру-студию. На первое время отличный вариант, а если захочет семью, то уж пусть сами расширяются, начальный старт мы дали. Его квартиру мы сразу обставили всем необходимым, в том числе поставили угловой диван для ежедневного сна . Он большой, удобный. В нем еще есть место для хранения постельного белья.
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