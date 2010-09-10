Доставка цветов
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Доставка цветов
Всем привет, иду на мероприятии и ни в одном цветочном магазине не могу найти пионы. Может вы знаете в каком цветочном магазине сейчас есть пионы в Москве? Если подскажите, очень выручите меня.
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