Доставка цветов

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1734
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Доставка цветов

Сообщение zevc » Сегодня, 14:22

Всем привет, иду на мероприятии и ни в одном цветочном магазине не могу найти пионы. Может вы знаете в каком цветочном магазине сейчас есть пионы в Москве? Если подскажите, очень выручите меня.
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