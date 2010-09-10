Доставка цветов

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1734
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Доставка цветов

Сообщение zevc » Вчера, 14:22

Всем привет, иду на мероприятии и ни в одном цветочном магазине не могу найти пионы. Может вы знаете в каком цветочном магазине сейчас есть пионы в Москве? Если подскажите, очень выручите меня.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1732
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Доставка цветов

Сообщение klonik » Вчера, 22:10

Привет, я недавно букет заказывала в ПЛАНЕТА ЦВЕТОВ Москва. Я раньше никогда не заказывала букеты через доставку. А тут случились обстоятельства, которые меня вынудили заказать. На удивление мне очень понравился сервис, доставка быстрая, курьеры все вежливые и приятные люди. Букет получился стильный и красивый, и самое главное, что по приемлемой цене. У них есть пионы, я точно знаю. Потому что у меня в букете тоже был пион. Если вам нужны красивые букеты или цветы с доставкой, то рекомендую этот цветочный магазин. Мне очень понравилось, что не нужно куда-то ехать и искать определённый букет. Достаточно просто позвонить, сотрудники сервиса оформят букет и отдадут курьеру. Который к указанному времени на нужный адрес доставит букет.
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