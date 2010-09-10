Доставка цветов
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Доставка цветов
Всем привет, иду на мероприятии и ни в одном цветочном магазине не могу найти пионы. Может вы знаете в каком цветочном магазине сейчас есть пионы в Москве? Если подскажите, очень выручите меня.
Re: Доставка цветов
Привет, я недавно букет заказывала в ПЛАНЕТА ЦВЕТОВ Москва. Я раньше никогда не заказывала букеты через доставку. А тут случились обстоятельства, которые меня вынудили заказать. На удивление мне очень понравился сервис, доставка быстрая, курьеры все вежливые и приятные люди. Букет получился стильный и красивый, и самое главное, что по приемлемой цене. У них есть пионы, я точно знаю. Потому что у меня в букете тоже был пион. Если вам нужны красивые букеты или цветы с доставкой, то рекомендую этот цветочный магазин. Мне очень понравилось, что не нужно куда-то ехать и искать определённый букет. Достаточно просто позвонить, сотрудники сервиса оформят букет и отдадут курьеру. Который к указанному времени на нужный адрес доставит букет.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя