Электрический камин
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Электрический камин
Добрый день. Еще в прошлом году я для себя приобрела электрический очаг, чтобы согреваться в холодные сезоны. А сейчас, после косметического ремонта в зале, хочу для него купить портал, чтобы он смотрелся получше. Кто знает, на каком сайте его можно подобрать? Спасибо!
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