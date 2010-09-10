Сообщение zevc » Сегодня, 14:44

Добрый день. Еще в прошлом году я для себя приобрела электрический очаг, чтобы согреваться в холодные сезоны. А сейчас, после косметического ремонта в зале, хочу для него купить портал, чтобы он смотрелся получше. Кто знает, на каком сайте его можно подобрать? Спасибо!