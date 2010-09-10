Электрический камин

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1734
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Электрический камин

Сообщение zevc » Вчера, 14:44

Добрый день. Еще в прошлом году я для себя приобрела электрический очаг, чтобы согреваться в холодные сезоны. А сейчас, после косметического ремонта в зале, хочу для него купить портал, чтобы он смотрелся получше. Кто знает, на каком сайте его можно подобрать? Спасибо!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1732
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Электрический камин

Сообщение klonik » Вчера, 22:21

Здравствуйте. Для маминого очага я тоже приобрела портал, без него он выглядел совсем тускло. Его даже никто не замечал, все воспринимали очаг как телевизор. А портал с резными узорами я подобрала на этом сайте - https://royalflame.ru/catalog/portaly/ . Он сделан в строгом стиле, поэтому подойдет под любой интерьер. У него еще есть удобная полка, на нем моя мама поставила декоративные фигуры и рамки с фотографиями.
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