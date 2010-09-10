Обратный клапан
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Обратный клапан
Приветствую. В своем загородном доме решили поменять трубы канализации, и заодно нужно будет поставить обратный клапан. Но я не знаю, какой мне лучше купить. Кто знает толк в этом деле, подскажите, откуда мне его приобрести? Спасибо!
Re: Обратный клапан
Доброго времени суток. Мы около месяца назад тоже поменяли трубы, но только водоотведения. Заодно поставили еще и обратный клапан, мы его купили тут - https://aglant.shop/katalog/obratnyy_klapan/ . Эта компания давно занимается поставками клапанов. У нас в планах еще поменять трубы подачи воды, канализации. Для них мы тоже купим обратные клапаны у этой же компании.
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