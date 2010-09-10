Сообщение klonik » Сегодня, 11:09

Приветствую. В своем загородном доме решили поменять трубы канализации, и заодно нужно будет поставить обратный клапан. Но я не знаю, какой мне лучше купить. Кто знает толк в этом деле, подскажите, откуда мне его приобрести? Спасибо!