Блоки цилиндров
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Блоки цилиндров
Запчасти на КАМАЗ где заказываете? Нужны блоки цилиндров на четыре машины, важно и качество, и стоимость. Из того, что предлагает интернет, нет ничего приличного. Стоимость китайских запчастей космическая, про остальные даже говорить не хочется.
Re: Блоки цилиндров
Тут https://az.korib.ru/product-category/za ... silindrov/ посмотрите, самые низкие цены и можно выбрать по производителю, если для вас это имеет значение. Мы лично берем китайские запчасти, но фабричные – при доступной стоимости у них очень достойное качество. Ходят весь срок, что заявлен в характеристиках, нареканий нет. Понятно, что по стоимости не сто рублей, но в целом довольно доступно по цене.
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