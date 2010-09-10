Блоки цилиндров

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1738
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Блоки цилиндров

Сообщение klonik » Сегодня, 11:20

Запчасти на КАМАЗ где заказываете? Нужны блоки цилиндров на четыре машины, важно и качество, и стоимость. Из того, что предлагает интернет, нет ничего приличного. Стоимость китайских запчастей космическая, про остальные даже говорить не хочется.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1740
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Блоки цилиндров

Сообщение zevc » Сегодня, 14:53

Тут https://az.korib.ru/product-category/za ... silindrov/ посмотрите, самые низкие цены и можно выбрать по производителю, если для вас это имеет значение. Мы лично берем китайские запчасти, но фабричные – при доступной стоимости у них очень достойное качество. Ходят весь срок, что заявлен в характеристиках, нареканий нет. Понятно, что по стоимости не сто рублей, но в целом довольно доступно по цене.
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