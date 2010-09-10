Сообщение klonik » Сегодня, 11:20

Запчасти на КАМАЗ где заказываете? Нужны блоки цилиндров на четыре машины, важно и качество, и стоимость. Из того, что предлагает интернет, нет ничего приличного. Стоимость китайских запчастей космическая, про остальные даже говорить не хочется.