Сообщение klonik » Сегодня, 12:33

Девчонки привет, хочу сыну в подарок купить приставку xbox series s. Как вы думаете стоит ли ее покупать или нет? Есть ли у нее вообще какие-то отличия от других? Я вообще в них не разбираюсь, но все-таки сыну купить хочется.