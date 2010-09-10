Покупка консоли

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1738
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка консоли

Сообщение klonik » Сегодня, 12:33

Девчонки привет, хочу сыну в подарок купить приставку xbox series s. Как вы думаете стоит ли ее покупать или нет? Есть ли у нее вообще какие-то отличия от других? Я вообще в них не разбираюсь, но все-таки сыну купить хочется.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1740
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Покупка консоли

Сообщение zevc » Сегодня, 15:07

Привет, xbox series s купить конечно же стоит, если есть финансовая возможность. Ведь о такой приставки мечтают многие подростки, да и взрослые люди тоже. Если вы не разбираетесь в приставках, то Xbox Series S самая маленькая приставка, которая создана Microsoft. Несмотря на это у нее улучшенное время загрузки, игры, которые работают более плавно. А производитель обещает до 120 к/с в некоторых играх. Мощности графического процессора отличная, вполне нормальная для такой приставки. Есть, конечно и более дорогие варианты приставок. Которые оснащены улучшенными характеристиками. Но все равно такую приставку покупают и многим она нравится за цену, компактность, мощность и тишину работы.
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