Фарфор

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1738
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Фарфор

Сообщение klonik » Сегодня, 12:43

Девчонки привет, решили своей маме подарить фарфоровую посуду. Она очень любит фарфор, но сама себе его позволить не может. Поэтому я решила сама ей подарить. Где можно купить качественный и самое главное настоящий фарфор?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1740
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Фарфор

Сообщение zevc » Сегодня, 15:16

Здравствуйте, я себе покупала фарфоровую тарелочку с чашечкой на ifzshop.ru. Осталась очень довольная покупкой. Отлично всё упаковано. Каждое изделие замотано в отдельную бумагу, а потом еще сверху пленкой с пупыркой. Всё в фирменной коробочке и есть даже пакет с логотипом ИФЗ. Так что можно даже в этом интернет-магазине заказывать на подарки. Пришло все вовремя, без каких-либо задержек. Получился отличный заказ, с удовольствием пью из фарфоровой чашки чай. Подумываю еще приобрести фарфоровую фигурку на кухню на полку. Думаю, что фигурка отлично на нее встанет и будет мне радовать глаз. Кстати, у них также можно купить фарфор по очень выгодной цене. У них часто бывает смена коллекции, а старую они ликвидируют по приемлемым ценам.
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