Сообщение klonik » Сегодня, 12:43

Девчонки привет, решили своей маме подарить фарфоровую посуду. Она очень любит фарфор, но сама себе его позволить не может. Поэтому я решила сама ей подарить. Где можно купить качественный и самое главное настоящий фарфор?