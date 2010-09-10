Разработка лендинга

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1738
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Разработка лендинга

Сообщение klonik » Сегодня, 13:48

Привет всем. В этом году я полностью погрузилась в продажи. Пробовала продавать через социальные сети, но там я большим количеством клиентов не смогла обжиться. Вот думаю попробовать создать свой сайт с узнаваемым логотипом. Но не знаю, кому можно доверить это дело. Может, подскажете? Буду благодарна за дельные советы!
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1740
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Разработка лендинга

Сообщение zevc » Сегодня, 15:52

Здравствуйте. Сама я уже давно занимаюсь продажами. Тоже продавала через социальные сети, разные торговые площадки, но свой доход я так и не смогла повысить. Потом уже решила создать свой сайт, для этого я обратилась в маркетинговое агентство, вот его электронный адрес - https://kotte.agency/zakazat-lending-pod-klyuch/ . Они создали для меня лендинг за пару недель. Моя страница теперь имеет продающую структуру с запланированной линией убеждения посетителей.
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