Сообщение klonik » Сегодня, 13:48

Привет всем. В этом году я полностью погрузилась в продажи. Пробовала продавать через социальные сети, но там я большим количеством клиентов не смогла обжиться. Вот думаю попробовать создать свой сайт с узнаваемым логотипом. Но не знаю, кому можно доверить это дело. Может, подскажете? Буду благодарна за дельные советы!