Печать на футболках

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1738
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Печать на футболках

Сообщение klonik » Сегодня, 14:19

Здравствуйте. У меня своя небольшая компания, мы производим подвесные кресла. Чтобы сотрудники не портили свою одежду, решила для них изготовить футболки с нашей символикой. Скажите, какая компания у нас занимается нанесением логотипов на одежду?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1740
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Печать на футболках

Сообщение zevc » Сегодня, 15:57

Добрый день. У моей подруги тоже есть своя маленькая компания. Они занимаются изготовлением каркасной мебели. Вот для своих сотрудников она тоже изготовила футболки со своим логотипом. Она заранее закупилась качественными хлопковыми футболками и отнесла их в компанию, которая делает печать на одежде на заказ . Надписи и логотип получились качественными, выдерживают многоразовые стирки.
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