Сообщение klonik » Сегодня, 14:19

Здравствуйте. У меня своя небольшая компания, мы производим подвесные кресла. Чтобы сотрудники не портили свою одежду, решила для них изготовить футболки с нашей символикой. Скажите, какая компания у нас занимается нанесением логотипов на одежду?