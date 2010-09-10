Печать на футболках
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Печать на футболках
Здравствуйте. У меня своя небольшая компания, мы производим подвесные кресла. Чтобы сотрудники не портили свою одежду, решила для них изготовить футболки с нашей символикой. Скажите, какая компания у нас занимается нанесением логотипов на одежду?
Re: Печать на футболках
Добрый день. У моей подруги тоже есть своя маленькая компания. Они занимаются изготовлением каркасной мебели. Вот для своих сотрудников она тоже изготовила футболки со своим логотипом. Она заранее закупилась качественными хлопковыми футболками и отнесла их в компанию, которая делает печать на одежде на заказ . Надписи и логотип получились качественными, выдерживают многоразовые стирки.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя