Ремонт ресторанного оборудования
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Ремонт ресторанного оборудования
Если вдруг кто-то нуждается в ремонте ресторанного оборудования, то рекомендую лично вот этих ребят https://reservise.ru/uslugi/remont/tepl ... udovaniya/ У меня была новейшая, современная фритюрница, но она перестала работать. Ребята из сервисного центра смогли найти поломку, отремонтировали и предоставили гарантию.
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