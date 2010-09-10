Где стеллажи закупить?

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JuniorX
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 01:27

Где стеллажи закупить?

Сообщение JuniorX » Вчера, 16:48

Добрый день. Кто может подсказать - где можно стеллажи металлические закупить на склад? А то открываем новую точку, вот и встал вопрос о покупке оборудования
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Где стеллажи закупить?

Сообщение Holly » Вчера, 17:30

Так это надо искать фирмы, которые поставляют складское и торговое оборудование. Там точно стеллажи должны быть. Вопрос только в ценах - они могут здорово отличаться в разных местах
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Где стеллажи закупить?

Сообщение Lionel » Вчера, 17:50

Цены у них разные в первую очередь потому, что они наценку свою накручивают. Причем не маленькую. Вот и получается, что вы кроме самого стеллажа оплачиваете еще и жадность поставщика. Зачем вам эти расходы? Поищите лучше выход напрямую на производителя. В Рязани вот здесь можно стеллажи металлические непосредственно с производства купить по выгодной цене: https://www.metallicheskie-stellazhi.ru ... -v-ryazani
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