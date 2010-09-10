Где стеллажи закупить?
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Где стеллажи закупить?
Добрый день. Кто может подсказать - где можно стеллажи металлические закупить на склад? А то открываем новую точку, вот и встал вопрос о покупке оборудования
Re: Где стеллажи закупить?
Так это надо искать фирмы, которые поставляют складское и торговое оборудование. Там точно стеллажи должны быть. Вопрос только в ценах - они могут здорово отличаться в разных местах
Re: Где стеллажи закупить?
Цены у них разные в первую очередь потому, что они наценку свою накручивают. Причем не маленькую. Вот и получается, что вы кроме самого стеллажа оплачиваете еще и жадность поставщика. Зачем вам эти расходы? Поищите лучше выход напрямую на производителя. В Рязани вот здесь можно стеллажи металлические непосредственно с производства купить по выгодной цене: https://www.metallicheskie-stellazhi.ru ... -v-ryazani
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