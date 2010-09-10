Вопрос про тягач
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Вопрос про тягач
Слушайте, такое дело. нам тягач приобрести нужно, но я вообще не знаю какой лучше брать. Что сейчас является оптимальным вариантом по соотношению цены и качества?
Re: Вопрос про тягач
Все зависит от ваших потребностей. Ведь важно что вы будете перевозить, в каких объемах и какая вам нужно грузоподъёмность. Исходя из этого и надо делать выбор
Re: Вопрос про тягач
Ну вот я могу на своем опыте сказать, что мы долго думали и решали что купить, просчитывали разные варианты и в итоге пришли к выводу, что оптимальным вариантом будет приобрести грузовик Шакман. Он стоит адекватно, при этом он надежный и долговечный. Можете подробности про эту технику на сайте дилера Шакман изучить: https://eastlineseven.com/
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