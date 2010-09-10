Грушка)

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louis
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 27 авг 2009, 00:24

Грушка)

Сообщение louis » Сегодня, 03:59

Недавно купили дачу, на участке есть несколько грушевых деревьев сорта «Чижовская». У нас нет опыта в садоводстве, и мы боимся навредить деревьям неправильной обрезкой. Какие основные правила нужно учитывать при обрезке этого сорта груш? Буду признательна за советы и рекомендации, чтобы деревья оставались здоровыми и плодоносными.
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