Грушка)
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Грушка)
Недавно купили дачу, на участке есть несколько грушевых деревьев сорта «Чижовская». У нас нет опыта в садоводстве, и мы боимся навредить деревьям неправильной обрезкой. Какие основные правила нужно учитывать при обрезке этого сорта груш? Буду признательна за советы и рекомендации, чтобы деревья оставались здоровыми и плодоносными.
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