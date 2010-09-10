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louis Гость RZN.info Сообщения: 15 Зарегистрирован: 27 авг 2009, 00:24 Посадка и уход за грушей Цитата Сообщение louis » Сегодня, 05:13 Выбор места для посадки груши "Чижовская" имеет решающее значение для её успешного роста и плодоношения. Оптимальное место – это солнечное, хорошо проветриваемое пространство, где дерево будет получать достаточное количество света и воздуха. Перед посадкой, за две недели, подготовьте яму и внесите в неё удобрения, чтобы почва успела насытиться полезными веществами. Важно замочить корни саженца в воде со стимулятором роста. Поместите саженец на холмик почвосмеси, не забывая о подпорке, и убедитесь, что корневая шейка находится на 2-3 см выше уровня грунта. После посадки утрамбуйте почву и обильно полейте деревце (20-35 литров воды), а сверху засыпьте мульчой. Не забывайте про регулярный еженедельный полив и внесение удобрений. Следуйте этим простым шагам, и вы сможете насладиться вкуснейшими фруктами. Про выращивание груши Чижовская можно узнать больше на сайте sadotpad.ru Вернуться к началу

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