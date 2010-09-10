Займ

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1741
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Займ

Сообщение zevc » Сегодня, 12:35

Девчонки, привет! Вам всегда хватает денег до зарплаты? В этом месяце я что-то не рассчитала траты и мне не хватает денег. Я вот думаю, может мне занять у кого-нибудь денег? Просто боюсь, что на проезд на работу даже не хватит.
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