Сообщение zevc » Сегодня, 12:35

Девчонки, привет! Вам всегда хватает денег до зарплаты? В этом месяце я что-то не рассчитала траты и мне не хватает денег. Я вот думаю, может мне занять у кого-нибудь денег? Просто боюсь, что на проезд на работу даже не хватит.