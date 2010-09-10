Займ
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Займ
Девчонки, привет! Вам всегда хватает денег до зарплаты? В этом месяце я что-то не рассчитала траты и мне не хватает денег. Я вот думаю, может мне занять у кого-нибудь денег? Просто боюсь, что на проезд на работу даже не хватит.
Re: Займ
Привет, я думаю, что многим не хватает денег для зарплаты. Кто-то занимает у родственников, а кто-то бежит в банк. Я, например, пользуюсь микрозаймами. Кто бы что не говорил, но они очень хорошо выручают. Тем более сейчас я нашла вот этот сервис https://loaan.ru/ , где собраны практически все микрофинансовые организации которые предлагают займы. В этом сервисе можно посмотреть на условия предоставления займа. А если все устраивает, то в течение нескольких минут можно оформить денежный займ. Я ничего плохого не вижу, что люди пользуются услугами этих организаций. Самое главное все вовремя платить, не задерживать и тогда никаких проблем, претензий к вам от организаций не будет точно. Тем более удобно, что деньги перечисляются на карту. Никуда идти вам не надо.
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