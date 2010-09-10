Сообщение zevc » Сегодня, 16:24

Девушки, здравствуйте! Какой вы косметикой пользуетесь? У меня очень сухая кожа, постоянно нужно увлажнение. Перепробовала кучу средств уже, но результат от них недолгий. Может, что-то мне посоветуете?