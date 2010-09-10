Косметика
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Косметика
Девушки, здравствуйте! Какой вы косметикой пользуетесь? У меня очень сухая кожа, постоянно нужно увлажнение. Перепробовала кучу средств уже, но результат от них недолгий. Может, что-то мне посоветуете?
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