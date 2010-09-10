Косметика
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Косметика
Девушки, здравствуйте! Какой вы косметикой пользуетесь? У меня очень сухая кожа, постоянно нужно увлажнение. Перепробовала кучу средств уже, но результат от них недолгий. Может, что-то мне посоветуете?
Re: Косметика
Здравствуйте, я думаю, что решение проблем кожи лица: phformula SOS линия. Вообще о профессиональной косметике PHformula очень много положительных отзывов. Можете даже сами найти в интернете эти отзывы. С этой косметикой я знакома не так давно, но эффект от нее я вижу у себя на лице. У меня тоже, как и у вас сухая кожа. Без увлажняющего крема я вообще не могу обойтись, особенно в зимний период. У этого бренда косметики очень много, но свое внимание обратите на phformula SOS линия. Она восстановит вашу кожу, увлажнит и уберет раздражение. При чем действие у этой косметики накопительное. То есть, с каждым разом ваша кожа будет все лучше и лучше.
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