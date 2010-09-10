Покупка авто
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Покупка авто
Здравствуйте! С мужем решили обновить машину. Честно говоря, в свою уже не помещаемся, у нас уже трое детей. Всем вместе куда-то выезжать, довольно, проблематично. Поэтому, хотим купить новый минивэн. Подскажите, как и откуда нам его лучше приобрести? Спасибо!
Re: Покупка авто
Всем привет. После рождения третьего ребенка, мы тоже решили купить минивэн. Свой кроссовер мы оставили, на нем муж ездит по своим делам. А для семейных поездок, мы купили китайский минивэн . Купили полноприводный гибрид. На нем есть все новомодные примочки. Мы с мужем до сих пор не знаем, что еще есть в этой машине. Каждая функция, которую мы находим, вызывает у нас восторженное удивление.
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