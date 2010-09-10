Покупка авто

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка авто

Сообщение zevc » Вчера, 21:36

Здравствуйте! С мужем решили обновить машину. Честно говоря, в свою уже не помещаемся, у нас уже трое детей. Всем вместе куда-то выезжать, довольно, проблематично. Поэтому, хотим купить новый минивэн. Подскажите, как и откуда нам его лучше приобрести? Спасибо!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1741
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка авто

Сообщение klonik » Вчера, 23:14

Всем привет. После рождения третьего ребенка, мы тоже решили купить минивэн. Свой кроссовер мы оставили, на нем муж ездит по своим делам. А для семейных поездок, мы купили китайский минивэн . Купили полноприводный гибрид. На нем есть все новомодные примочки. Мы с мужем до сих пор не знаем, что еще есть в этой машине. Каждая функция, которую мы находим, вызывает у нас восторженное удивление.
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