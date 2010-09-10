Сообщение zevc » Вчера, 21:36

Здравствуйте! С мужем решили обновить машину. Честно говоря, в свою уже не помещаемся, у нас уже трое детей. Всем вместе куда-то выезжать, довольно, проблематично. Поэтому, хотим купить новый минивэн. Подскажите, как и откуда нам его лучше приобрести? Спасибо!