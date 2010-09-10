Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:34

Всем привет. Мы с мужем живем возле большого озера, он у меня большой любитель рыбалки. Для этого он пару лет назад купил лодку. В этом году мы с ним решили ее подкрасить. Но сначала нужно будет загрунтовать. Подскажите, какую грунтовку нам лучше использовать?
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