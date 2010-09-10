Подскажите
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Подскажите
Всем привет. Мы с мужем живем возле большого озера, он у меня большой любитель рыбалки. Для этого он пару лет назад купил лодку. В этом году мы с ним решили ее подкрасить. Но сначала нужно будет загрунтовать. Подскажите, какую грунтовку нам лучше использовать?
Re: Подскажите
Здравствуйте. Мой отец тоже рыбак. В редкие выходные, мы с ним тоже плывем на рыбалку. У него давно уже есть лодка, за ней он очень хорошо ухаживает, каждый год подкрашивает. Грунтовку он покупает всегда через сайт компании, здесь есть большой выбор лакокрасочной продукции. Такая грунтовка обеспечивает адгезию со стальной поверхностью. Грунтовочный слой защищает от коррозии и действий воды и паров.
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