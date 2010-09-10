Сообщение klonik » Вчера, 13:34

Всем привет. Мы с мужем живем возле большого озера, он у меня большой любитель рыбалки. Для этого он пару лет назад купил лодку. В этом году мы с ним решили ее подкрасить. Но сначала нужно будет загрунтовать. Подскажите, какую грунтовку нам лучше использовать?