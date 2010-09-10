Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, какой подарок можно сделать дочери на 18-летие? Знаю, что обычно дарят золото. А вот что лучше подарить из золота серьги, цепочку или браслет? Кто, что дарил своим детям?
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