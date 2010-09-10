Сообщение klonik » Сегодня, 13:42

Здравствуйте, какой подарок можно сделать дочери на 18-летие? Знаю, что обычно дарят золото. А вот что лучше подарить из золота серьги, цепочку или браслет? Кто, что дарил своим детям?