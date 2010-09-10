Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, какой подарок можно сделать дочери на 18-летие? Знаю, что обычно дарят золото. А вот что лучше подарить из золота серьги, цепочку или браслет? Кто, что дарил своим детям?
Re: Подскажите
Добрый день, конечно, на 18-летие лучше всего дарить золото. Все-таки это совершеннолетие, памятная дата. Мне родители дарили золотую цепочку. Кстати, до сих пор ее ношу и вспоминаю этот день с большим удовольствием. А я своей дочери подарила пусеты с бриллиантами. Небольшие серьги, типа гвоздиков. Но несмотря на свои небольшие размеры очень элегантно смотрятся и современно при этом. Мне кажется, что такому подарку будет рада абсолютно любая девочка. Тем более они не так дорого стоят. Я думаю, что каждые родители уж смогут своему ребенку их подарить на совершеннолетие. При чем они представлены в разном золоте, может быть белое или желтое. Серьги в любом случае хороший подарок для молодой девушки.
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