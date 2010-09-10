Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1748
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 13:42

Здравствуйте, какой подарок можно сделать дочери на 18-летие? Знаю, что обычно дарят золото. А вот что лучше подарить из золота серьги, цепочку или браслет? Кто, что дарил своим детям?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1750
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 22:55

Добрый день, конечно, на 18-летие лучше всего дарить золото. Все-таки это совершеннолетие, памятная дата. Мне родители дарили золотую цепочку. Кстати, до сих пор ее ношу и вспоминаю этот день с большим удовольствием. А я своей дочери подарила пусеты с бриллиантами. Небольшие серьги, типа гвоздиков. Но несмотря на свои небольшие размеры очень элегантно смотрятся и современно при этом. Мне кажется, что такому подарку будет рада абсолютно любая девочка. Тем более они не так дорого стоят. Я думаю, что каждые родители уж смогут своему ребенку их подарить на совершеннолетие. При чем они представлены в разном золоте, может быть белое или желтое. Серьги в любом случае хороший подарок для молодой девушки.
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