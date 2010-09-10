Сообщение klonik » Вчера, 14:10

Всем привет, подскажите, у кого дома установлен умный дом? Насколько это удобно и безопасно? Не может кто-то посторонний подключиться и напакостить у меня дома? Воду открыть или плиту включить, ну или еще что-то подобное сделать?