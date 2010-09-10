Умный дом

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1748
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Умный дом

Сообщение klonik » Вчера, 14:10

Всем привет, подскажите, у кого дома установлен умный дом? Насколько это удобно и безопасно? Не может кто-то посторонний подключиться и напакостить у меня дома? Воду открыть или плиту включить, ну или еще что-то подобное сделать?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1750
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Умный дом

Сообщение zevc » Вчера, 23:15

Доброго времени суток, насколько я знаю компании, которые занимаются установкой умных домов дают гарантию на такой случай, контроллер умного дома будет завязан исключительно на вас. Установить его может и ваш штатный электрик, а компания-поставщик оказывает поможет дистанционно. Нам прям быстро все установили, работает все именно так, как мы просили - часть управляется голосом, а часть через смартфон.
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