Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:17

Здравствуйте, меня интересует вопрос касаемо мебели в ванной комнате. У меня ванна большая, есть возможность поставить мебель для хранения вещей. Мне интересно, какая мебель у вас стоит в ванной?
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