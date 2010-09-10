Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, меня интересует вопрос касаемо мебели в ванной комнате. У меня ванна большая, есть возможность поставить мебель для хранения вещей. Мне интересно, какая мебель у вас стоит в ванной?
Re: Подскажите
Добрый день, у меня наверно, как и у всех. Раковина, тумба, шкаф с полками и стеллаж небольшой. Ну вы можете сами выбрать в магазине какая мебель для ванной вам нравиться, ту и поставить. В некоторых продаются даже комплектами, в таком случае вам даже думать не придется. Все продается уже в готовом виде, что очень удобно. Самое главное преимущество такой мебели в том, что все будет в одном стиле. Тогда ванная комната будет смотреться гармонично. А также будет очень много места для хранения. Я знаю, что многие вообще не ставят в ванную никакую мебель. Мне так не нравится, мне нужно место куда можно положить нижнее белье и моющие средства. Хочу, чтобы все было под рукой.
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