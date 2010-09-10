Сообщение klonik » Вчера, 14:17

Здравствуйте, меня интересует вопрос касаемо мебели в ванной комнате. У меня ванна большая, есть возможность поставить мебель для хранения вещей. Мне интересно, какая мебель у вас стоит в ванной?