Обучение
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Обучение
Здравствуйте. Еще в прошлом году, я прошла курсы парикмахера-колориста, у меня уже полно своих постоянных клиентов. Мне нравится моя работа. Теперь еще хочу отучиться на визажиста, чтобы я смогла сама подобрать полный образ. Подскажите, где у нас есть такие курсы?
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