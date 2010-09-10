Обучение

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Обучение

Сообщение klonik » 47 минут назад

Здравствуйте. Еще в прошлом году, я прошла курсы парикмахера-колориста, у меня уже полно своих постоянных клиентов. Мне нравится моя работа. Теперь еще хочу отучиться на визажиста, чтобы я смогла сама подобрать полный образ. Подскажите, где у нас есть такие курсы?
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