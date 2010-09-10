Сообщение klonik » 47 минут назад

Здравствуйте. Еще в прошлом году, я прошла курсы парикмахера-колориста, у меня уже полно своих постоянных клиентов. Мне нравится моя работа. Теперь еще хочу отучиться на визажиста, чтобы я смогла сама подобрать полный образ. Подскажите, где у нас есть такие курсы?