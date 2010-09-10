Обучение
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Обучение
Здравствуйте. Еще в прошлом году, я прошла курсы парикмахера-колориста, у меня уже полно своих постоянных клиентов. Мне нравится моя работа. Теперь еще хочу отучиться на визажиста, чтобы я смогла сама подобрать полный образ. Подскажите, где у нас есть такие курсы?
Re: Обучение
Доброго дня всем. Около полугода назад, я решила уйти с найма, устала терпеть капризы неадекватного начальства. Долго засиживаться без дела не стала, решила пройти обучение макияжу цена за курсы меня удивила, вышло очень дешево. Меня тут всему научили, подсказали, что да как. В общем, это для меня стало отправной точкой и хорошим вложением в себя.
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